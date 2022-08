Sénégal: la gestion d’eau délicate dans la zone maraîchère des Niayes - adakar.com

Sénégal: la gestion d'eau délicate dans la zone maraîchère des Niayes Publié le dimanche 14 aout 2022 | RFI



Sénégal: la gestion d`eau délicate dans la zone maraîchère des Niayes

L'eau est une ressource qui s’épuise petit à petit dans la zone maraîchère des Niayes, surnommée le grenier du Sénégal, sur le littoral à une centaine de kilomètres au nord de la capitale sénégalaise. Là-bas, certains producteurs ont alors choisi de changer leurs pratiques. (Rediffusion du 21 mars).



De notre correspondante à Dakar,



Entre des dunes de sable blanc, Samba Dia a planté des dizaines d’arbres fruitiers. Des citronniers, papayers, avocatiers, bananiers qui ont besoin d’être régulièrement arrosés pour survivre, s’inquiète le producteur.



« Avant, on creusait et il y avait de l'eau. Mais maintenant, ça baisse, donc on est obligé de faire des petits forages, maximum à 20 mètres, là où on a suffisamment d'eau. La pluviométrie qui baisse chaque année, c'est inquiétant »

De nouvelles techniques pour mieux gérer l'utilisation de l'eau

Face à la baisse de la nappe phréatique, Thierno Gningue, producteur depuis 2017, a décidé d’utiliser une technique d’arrosage en aspersion, avec des bandes qui passent entre ses cultures, trouées tous les 20 centimètres et qui laissent s’échapper de fines gouttes en jet.