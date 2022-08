trafic illicite de bois : une baisse des infractions enregistrée à kolda (officiel) - adakar.com

trafic illicite de bois : une baisse des infractions enregistrée à kolda (officiel) Publié le samedi 13 aout 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Les infractions liées à la coupe illicite et au trafic de bois ont enregistré une baisse à Kolda (sud), passant notamment de 450 procès-verbaux en 2020 à 359 en 2021 et actuellement à 217, a révélé vendredi l’inspecteur régional des Eaux et Forêts, le lieutenant-colonel Mamadou Goudiaby.



‘’De 450 procès-verbaux en 2020, la situation des infractions est passée de 359 PV en 2021 puis à 217 PV cette année’’, a-t-il déclaré lors de la célébration dans cette partie sud du pays, de la 39e Journée de l’Arbre.



Lors de la manifestation organisée à Fafacourou, une localité du département de Médina Yoro Foula, le lieutenant-colonel Goudiaby a expliqué que ce résulat était le fruit d’un travail de terrain mené en collaboration avec l’ensemble des forces de défense et de sécurité.



Il a loué les efforts de l’Etat en termes de recrutement de nouveaux agents des Eaux et Forêts dans le cadre du programme ‘’Xeyou Ndaw Yi".



"Le recrutement de ces jeunes est d’un grand apport dans la lutte et la sensibilisation contre les feux de brousse et la dénonciation des délinquants forestiers entre autres", a-t-il salué.