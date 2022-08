Trafic illicite de bois : Kolda enregistre une baisse des infractions - adakar.com

Trafic illicite de bois : Kolda enregistre une baisse des infractions Publié le samedi 13 aout 2022 | Senego

© Autre presse par DR

Trafic de Bois en Casamance: la Suisse ouvre une procédure pour crime de guerre

Les infractions liées à la coupe illicite et au trafic de bois ont enregistré une baisse à Kolda (sud), passant notamment de 450 procès-verbaux en 2020 à 359 en 2021 et actuellement à 217, a révélé vendredi l’inspecteur régional des Eaux et Forêts, le lieutenant-colonel Mamadou Goudiaby.



« De 450 procès-verbaux en 2020, la situation des infractions est passée de 359 PV en 2021 puis à 217 PV cette année« , a-t-il déclaré lors de la célébration dans cette partie sud du pays, de la 39e Journée de l’Arbre.



Lors de la manifestation organisée à Fafacourou, une localité du département de Médina Yoro Foula, le lieutenant-colonel Goudiaby a expliqué que ce résultat était le fruit d’un travail de terrain mené en collaboration avec l’ensemble des forces de défense et de sécurité.



Il a loué les efforts de l’Etat en termes de recrutement de nouveaux agents des Eaux et Forêts dans le cadre du programme ‘’Xeyou Ndaw Yi ».



« Le recrutement de ces jeunes est d’un grand apport dans la lutte et la sensibilisation contre les feux de brousse et la dénonciation des délinquants forestiers entre autres« , a-t-il salué.



