News Education Article Education Début des classes préparatoires : Macky maintient les meilleurs à Dakar Publié le vendredi 12 aout 2022 | Le Quotidien

© Présidence par DR

Remise des prix aux lauréats du Concours général

Dakar, le 21 juillet 2017 - Les meilleurs élèves du Sénégal ont été récompensés à l`occasion de la remise des prix du Concours général. La manifestation a été présidée par Macky Sall. Elle avait comme marraine l`écrivaine Aminata Sow Fall. Tweet

Le Président Macky Sall veut désormais que les meilleurs élèves restent au Sénégal pour être formés. Le chef de l’Etat, qui a présidé hier la cérémonie de distribution des prix aux lauréats du Concours général, a annoncé l’ouverture des classes préparatoires aux grandes écoles dès la rentrée prochaine.



Les lauréats du Concours général 2022 ont été récompensés hier comme à l’accoutumée devant les sommités de l’Etat. Le président de la République, qui a présidé la cérémonie, n’a pas manqué de montrer l’importance qu’il accorde à ces résultats. Se félicitant des performances, le Présidant Sall a donné des instructions aux ministres de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur de faire en sorte que les meilleurs élèves poursuivent leurs études dans notre pays. Selon lui, «l’ouverture des classes préparatoires aux grandes écoles sera effective dès la prochaine rentrée scolaire». Et le chef de l’Etat de donner l’ordre : «Ne nous prenez pas les meilleurs pour les envoyer à l’étranger, maintenant que nous allons ouvrir les grandes classes préparatoires, nous allons former les meilleurs. Ce serait dommage que nos meilleurs élèves aillent ailleurs alors que nous avons la possibilité de faire des prépas scientifiques ici à Thiès.» Donc pour lui, il faudra discuter avec les parrains sur la question des bourses pour «qu’on ait une réflexion dans le sens de renforcer ces classes préparatoires». Toujours dans la dynamique de promouvoir l’enseignement des sciences, Macky Sall informe qu’une «stratégie nationale pour la promotion des mathématiques et des sciences est en cours d’élaboration». Et président de la République d’ajouter : «Ces réformes ne doivent pas être une fin en soi, mais une dynamique qui répond aux besoins de l’heure et aux contingences imprévues comme le recours au numérique pour assurer la continuité des enseignements (…).»