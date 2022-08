Foire internationale de Dakar : la 30e édition prévue du 15 au 31 décembre prochain - adakar.com

La 30e édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK) se tiendra du 15 au 31 décembre prochain. L’annoncé a été faite hier, jeudi 11 Août, par le directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), Saliou Keïta lors d’une conférence de presse.



Les activités promotionnelles de la prochaine Foire internationale de Dakar (FIDAK) qui se tiendra du 15 au 31 décembre 2022 ont été officiellement lancées hier, jeudi 11 Août. Pour cette édition, le thème retenu est « Le secteur privé national face aux défis de la souveraineté économique ». « On espère la présence de plus d’une trentaine de nationalités et plus de 300.000 à 400.000 visiteurs pour l’édition de la foire de cette année. Pour le moment, aucun pays invité d’honneur n’a été retenu de façon officielle pour la 30e édition de la foire de Dakar », a fait savoir Saliou Keita, soulignant toutefois que plusieurs pays dont la Turquie se sont signalés à cet effet.



Le DG du CICES assure que cette année, des innovations seront apportées pour le confort des participants internationaux à cette foire, et elles seront axées autour de la restauration, le transport et l’hébergement. L’autre point sur lequel cette 30e édition compte apporter des améliorations est celui de la gestion des aires d’exposition. Cependant, Salihou Keïta tient à préciser que ce processus se fera avec la participation de tous les acteurs économiques sénégalais. « Nous allons travailler et prendre de bonnes dispositions pour que tous les secteurs de l’économie sénégalaise soient présents et qu’ils s’y retrouvent parce que la foire de Dakar est une foire multisectorielle », lance-t-il.



Par ailleurs, il informe que le volet scientifique de cette édition sera confié au club des investisseurs avec lequel une convention sera signée dans les prochains jours. Il a également rassuré sur la non-exclusion du secteur informel pour lequel sera aménagé un magasin dédié uniquement au bazar en vue de « répondre aux attentes du public. Saliou Keïta a aussi invité la mairie de Dakar à accompagner le CICES qui est une institution d’appui au commerce.



NDEYE AMINATA CISSE