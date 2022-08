Macky Sall avertit le ministre de l’éducation : « N’envoyez pas nos meilleurs élèves dans les… » - adakar.com

Macky Sall avertit le ministre de l'éducation : « N'envoyez pas nos meilleurs élèves dans les… » Publié le vendredi 12 aout 2022

« Monsieur le ministre de l’Education et monsieur le ministre de l’Enseignement supérieur surtout, ne nous prenez pas les meilleurs élèves pour les envoyer à l’étranger… ». C’est le souhait du Président Macky Sall qui a présidé, ce jeudi, la cérémonie de remise des prix aux lauréats 2022 du Concours général. Et le chef de l’Etat s’en est expliqué.



«Nous allons former les meilleurs, il serait dommage de faire autant d’efforts que nos meilleurs élèves aillent faire des facultés ailleurs. Ils ont la possibilité de faire les prépas scientifiques ici à Thiès », a fait fait savoir le Président Macky Sall.



« Il va falloir, avec les parrains, une réflexion dans le sens de renforcer ces classes préparatoires », souligne le chef de l’Etat qui annonce, par la même occasion, « une stratégie nationale pour la promotion des mathématiques et des sciences » qui, selon lui, est en cours d’élaboration.