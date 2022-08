Laminé au Plateau, Alioune Ndoye bloque les « viande de bœufs » de Tamkharit - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Laminé au Plateau, Alioune Ndoye bloque les « viande de bœufs » de Tamkharit Publié le vendredi 12 aout 2022 | Rewmi

© Autre presse par DR

Alioune Ndoye,le maire de Dakar Plateau .

Tweet

Il y a presque une semaine, le maire de Dakar-Plateau Alioune Ndoye, par ailleurs tête de liste de la coalition Bby du département de Dakar était défait par le tout-puissant maire Barthélémy Dias de l’intercoalition Yaw-Wallu.



Une défaite très amère que le ministre Alioune Ndoye ne semble pas toujours digérer. Pour preuve, le maire de Dakar-Plateau a « oublié » de distribuer des bœufs de Tamkharit, histoire de perpétuer une vieille tradition.





« Le Témoin » quotidien imagine déjà ses détracteurs parler de règlements de comptes politiques. Ils pensent que, sous le choc de sa défaite, le maire Alioune Ndoye aurait sanctionné ses administrés qui lui ont tourné le dos lors des élections législatives.



Toujours est-il que, pour la première fois dans l’histoire politique de la commune de Dakar-Plateau, les « pencs » et autres quartiers n’ont pas reçu de la mairie leur traditionnelle dotation en bœufs de Tamkharit.



En tout cas depuis lundi ou le jour de la Tamkharit, tous les débats et forums de Dakar-Plateau sont focalisés sur l’absence de bœufs municipaux alors que la dotation figure dans le budget. Mais « Le Témoin » jure que l’honorable maire Alioune Ndoye, connu pour sa générosité et sa sociabilité, a dû oublier les clés de la ferme municipale qui devaient libérer les bœufs.