Fuite de pipeline de la Sar : Des familles délogées à Hann Bel Air Publié le vendredi 12 aout 2022

Fuite de pipeline de la Sar : Des familles délogées à Hann Bel Air

A Hann Bel Air, les eaux de pluie stagnantes se sont mélangées avec un liquide d’hydrocarbure. Une fuite de pipeline de la Société Africaine de Raffinage (Sar) est à l’origine de ce dommage.



Les familles touchées à deux fois par un sinistre, les inondations et la fuite de pipeline, ont été délogées. Le gouverneur de Dakar a annoncé des mesures urgentes. Il s’agit d’une couverture sanitaire avec le médecin de district et l’appui de la Sar aux familles pour des commodités.





Actuellement, le gouverneur de Dakar va « faire cesser les activités qui présentent des risques au niveau du site, notamment les garages mécaniciens et autres qui vont devoir suspendre leurs activités ». Al Hassane Sall va, de ce fait, travailler de pair « avec les autorités de Hann, notamment le commandant de brigade et le chef de la section environnementale de la gendarmerie ».



Le préfet va officialiser cette décision par la publication d’un arrêté.