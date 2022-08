Sénégal: la mouche des fruits, fléau des producteurs de mangues (1/2) - adakar.com

Sénégal: la mouche des fruits, fléau des producteurs de mangues (1/2) Publié le vendredi 12 aout 2022 | RFI

Mangues

Les mangues sont en train d’être récoltées, surtout en Casamance, région au sud du Sénégal qui fournit 60% des 150 000 tonnes produites chaque année dans le pays. Mais les producteurs font face au fléau de la mouche des fruits, ravageur invasif qui fait pourrir les mangues et qui a un impact négatif sur leurs revenus.



Avec notre envoyée spéciale en Casamance



Au pied des arbres vidés de leurs fruits, quelques mangues pourrissent à même le sol. La productrice Awa Sané a vendu sa récolte plus tôt que prévu, avant qu’elle ne soit attaquée par la mouche des fruits. « Quand il ne pleut pas, il n’y a pas de mouches. Mais quand il commence à pleuvoir, elles viennent et les mangues commencent à tomber. Beaucoup pourrissent, déplore la productrice. C’est pour cela que l’on a tout coupé. On a vendu ça. L’argent n’est pas favorable, mais on est obligé de vendre rapidement. »