Publié le vendredi 12 aout 2022

Serena Williams : l`icône américaine sur le point de prendre sa retraite

C'est presque la fin d'une époque.



Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem en simple, l'une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps et une icône du sport, va prendre sa retraite.



Il est difficile d'imaginer le tennis sans la légende américaine, qui a gagné tout ce qu'il y a à gagner au cours de ses 27 ans de carrière.



D'un point de vue purement sportif, on se souviendra de Williams comme de l'une des plus grandes compétitrices du jeu, une athlète qui possédait le service le plus pur du tennis féminin et un désir de gagner qui ne s'est jamais démenti.



On se souviendra également d'elle pour ses prises de position contre le racisme, sa lutte pour la parité hommes-femmes et l'égalité des prix, ainsi que pour son expérience du système de santé en tant que femme noire.