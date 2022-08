Élections législatives: Pape Diop rejoint la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar pour former une majorité absolue de 83 députés (déclaration) - adakar.com

© Autre presse par DR

Pape Diop, tête de liste de la coalition Bokk Gis Gis/Liguey

La coalition présidentielle Benno Bokk Yaakar a obtenu l’unique voix de député qui lui manquait pour obtenir la majorité absolue à l’Assemblée nationale.



L’ancien président de l’Assemblée nationale et du Sénat et ancien maire de Dakar, Pape Diop a annoncé, ce jeudi 11 août 2022, sa décision de rallier la coalition Benno Bokk Yaakar afin de constituer une majorité stable.



"J’ai pris, en toute responsabilité et après mûre réflexion, la décision de me joindre au groupe parlementaire qui sera mis sur pied par la coalition présidentielle, Benno Bokk Yaakaar", a déclaré Pape Diop, face à la presse, ce jeudi.



Pour justifier ce ralliement, lui qui a battu campagne pour les élections législatives avec l’étiquette d’un opposant, la tête de liste de la coalition Bokk Gis Gis Liguey invoque les dangers qu’une instabilité institutionnelle aurait pour le Sénégal.



"Vu la nature présidentialiste de notre système politique, une Assemblée Nationale placée sous le contrôle de l’opposition, débouchera forcément sur une crise institutionnelle grosse de tous les dangers. Faute de pouvoir s’appuyer sur une Assemblée dont la configuration n’entravera en rien son action, le président de la République sera amené à gouverner par ordonnance. Ce qui serait manifestement un recul préjudiciable à notre système démocratique", s’est justifié Pape Diop



Alors que les résultats officiels sont encore attendus du Conseil constitutionnel, ceux provisoires publiés par la Commission nationale de recensement des votes (CNRV) présidée par le Premier Président de la Cour d’appel, Ciré Aly Bâ donne l’opposition et la mouvance présidentielle au coude-à-coude, à une voix près. La coalition présidentielle dont la tête de liste est l’ancienne Première ministre Aminata Touré est arrivée en tête avec 82 députés sur les 165 de l’Assemblée nationale.



La coalition Yewwi Askan Wi de Ousmane Sonko et Khalifa Sall a recueilli 56 députés. La troisième force politique à l’Assemblée nationale est la coalition Wallu Sénégal de l’ex président Abdoulaye Wade avec 24 députés élus. L’inter-coalition Yewwi Askan Wi - Wallu Sénégal obtient ainsi 80 députés.



Les coalition “Aar Sénégal“, “Les Serviteurs“ et Book Gis Gis obtiennent chacune un (1) député.



Makhtar C.