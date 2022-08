Aliou Cissé : le sélectionneur sénégalais met Naples au défi à propos de la Can - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Aliou Cissé : le sélectionneur sénégalais met Naples au défi à propos de la Can Publié le jeudi 11 aout 2022 | bbc.com

© Autre presse par DR

Sénégal-Égypte: Aliou Cissé, entraîneur du Sénégal

Tweet

L'entraîneur sénégalais Aliou Cissé a déclaré que le football international - et la Coupe d'Afrique des Nations en particulier - ne devrait jamais jouer les seconds rôles par rapport aux engagements du club et a "mis au défi" Napoli de ne pas acheter de joueurs africains.



Les commentaires du joueur de 46 ans interviennent après que le propriétaire et président de Naples, Aurelio de Laurentiis, a déclaré que le club italien éviterait de recruter d'autres joueurs africains à moins qu'ils n'acceptent de ne pas participer au tournoi biennal.



"Un joueur de football peut jouer pour 12 équipes, par exemple, mais n'aura qu'une seule équipe nationale", déclare Cissé à BBC Sport Africa.



"Les clubs ne seront jamais au-dessus de notre drapeau et de nos équipes nationales. Et chaque Sénégalais qui joue en Europe, où qu'il soit, s'il est compétent je l'appellerai pour défendre les couleurs de la nation.