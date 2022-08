Programme de Production alimentaire d’urgence: le Sénégal et la BAD signent une convention de prêt de 79,329 milliards de FCFA - adakar.com

Programme de Production alimentaire d'urgence: le Sénégal et la BAD signent une convention de prêt de 79,329 milliards de FCFA
Publié le jeudi 11 aout 2022

© aDakar.com par BL

Signature de la Convention de prêt relatif au Programme de Production alimentaire d’urgence entre le Sénégal et la BAD

Dakar, le 10 août 2022 - Le ministre de l`Économie, du Plan et de la Coopération internationale a procédé, ce mercredi, avec la BAD, à la signature de la Convention de prêt relatif au Programme de production alimentaire d'urgence.

Le ministre Amadou Hott a procédé ce Mercredi à la signature de la Convention de prêt relatif au Programme de Production alimentaire d’urgence pour un montant de 120,947 millions d’euros, soit 79,329 milliards de FCFA avec Monsieur le Représentant résident de la Banque Africaine de Développement - African Development Bank Group.



Ce financement permettra à notre pays de faire face, dans l’urgence, aux conséquences de la crise en Ukraine qui a entraîné une augmentation des prix des denrées de première nécessité et qui pose un risque de disponibilité de ces ressources.



La souveraineté alimentaire est une priorité absolue dans le plan de relance post COVID du Gouvernement du Sénégal. Le programme, objet de la signature, contribue donc à cette stratégie par la réduction de la dépendance à l’importation des céréales de base et de produits horticoles à vocation vivrière, en facilitant la mise à disposition des intrants aux producteurs.



L’objectif spécifique du programme est de contribuer à la diminution, dans le court et moyen terme, de la dépendance du pays aux importations alimentaires à travers l’augmentation de la production et de la productivité des céréales de base (riz, maïs, mil) et des produits horticoles.



Plus de 850.000 ménages dont 20 % dirigés par des femmes pourront, grâce à ce programme, avoir un accès sécurisé à des semences et intrants de qualité.



Ce Programme entre dans le cadre des efforts que l’Etat ne cesse de fournir pour renforcer la souveraineté alimentaire du pays tout en préservant le pouvoir d’achat des populations.