Jeux du Commonwealth 2022 : les athlètes féminines qui ont remporté des médailles d’or pour le Nigéria - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Jeux du Commonwealth 2022 : les athlètes féminines qui ont remporté des médailles d’or pour le Nigéria Publié le jeudi 11 aout 2022 | bbc.com

© Autre presse par DR

Jeux du Commonwealth 2022 : les athlètes féminines qui ont remporté des médailles d`or pour le Nigéria

Tweet

Les médaillés d'or de l'équipe du Nigeria posent pour des photos lors de la cérémonie de remise des médailles de la finale du relais 4 x 100 m féminin lors de la dixième journée des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022.



Le Nigéria a remporté 35 médailles aux Jeux du Commonwealth de cette année, soit le plus grand nombre de médailles remportées par un pays africain cette année.



L'équipe du Nigéria a réalisé cette performance aux jeux de Birmingham, au Royaume-Uni.



Elle compte 12 médailles d'or, neuf d'argent et 14 de bronze, ce qui la place au septième rang du tableau des médailles.



C'est le pays africain le mieux classé, devant l'Afrique du Sud et le Kenya, qui sont respectivement neuvième et treizième.