La demande forte de Bougane Gueye Dany à l’opposition : « Il faut enclencher au plus vite… » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique La demande forte de Bougane Gueye Dany à l’opposition : « Il faut enclencher au plus vite… » Publié le jeudi 11 aout 2022 | senenews.com

© Autre presse par DR

Bougane Gueye Dany

Tweet

Le président du mouvement Gueum Sa Bopp Bougane Gueye Dany informe qu’il ne compte pas participer aux élections du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) prévues le 04 septembre prochain. Selon Bougane Gueye Dany, cette institution ne sert qu’à caser et à reconditionner un personnel politique.



« Le mouvement Gueum Sa Bopp , en dépit de ses 800 conseillers départementaux et municipaux à travers le pays, ne compte pas participer aux élections du Haut Conseil des collectivités territoriales. Une décision motivée à la base par le programme de Gueum Sa Bopp qui a toujours soutenu la suppression d’une telle institution sans impacts réels pour les populations », a annoncé Bougane Gueye Dany leader dudit mouvement, dans un communiqué de presse reçu.



« A l’image du Conseil économique, social et environnemental (CESE), au-delà de leurs aspects budgétivores, ces institutions n’apportent rien à l’architecture institutionnelle du Sénégal. En réalité, elles ne servent qu’à caser et à reconditionner un personnel politique qui est vomi par le peuple », dénonce-t-il.



Par la même occasion, le mouvement Gueum Sa Bopp demande « à la majorité de l’opposition de la prochaine législature d’enclencher au plus vite des commissions parlementaires pour « faire la lumière sur tous les scandales financiers qui ont marqué la magistère de Macky Sall ».



Commentaires