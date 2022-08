LE DANTEC FAIT SA MUE - Le directeur assure que nul n’ira au chômage ou ne sera remercié.. - adakar.com

LE DANTEC FAIT SA MUE - Le directeur assure que nul n'ira au chômage ou ne sera remercié.. Publié le jeudi 11 aout 2022

C’est un directeur rassurant qui s’est livré à Dakaractu pour dissiper les nuages de doutes qui taraudent les esprits des employés de l’hopital Aristide Le Dantec et les syndicalistes. Pour preuve, le docteur nommé a la tête de cette structure hospitalière depuis 2019, a rassuré qu’aucun emploi ne sera perdu. Tous les 1300 employés reviendront chacun à son poste.



Babacar Thiandoum souligne qu’en parfaite corrélation avec l’État du Sénégal, le processus de déménagement se fait progressivement. Ce sont les services qui sont ventilés dans les differents hopitaux et centres de santé de Dakar et à l’hopital Cheilkh Ahmadou Bamba Mbacké de Touba. Un service de néonatalogie sera delocalisé à l’hopital d’enfants de Diamniadio. Le déménagement des services se fait simultanément avec le personnel. À l’en croire, aucun personnel n’ira au chomage technique et les salaires seront pris en charge par le ministère.



Les travaux vont durer 18 mois. C’est à dire l’hopital sera livré clés en main en decembre 2023. Cette structure de niveau 3 sera relevé au moins au niveau 4 voire 5. Un hopital neuf, en somme...