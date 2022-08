Nomination au Perchoir et à la Primature : une équation à plusieurs inconnues pour Macky - adakar.com

Nomination au Perchoir et à la Primature : une équation à plusieurs inconnues pour Macky Publié le jeudi 11 aout 2022

Lusaka, le 16 juillet 2022- Le président Macky Sall est arrivé, le samedi 16 juillet 2022, à Lusaka, la capitale de la Zambie.

Finies les élections (locales et législatives) Le landerneau politique dakarois bruisse de rumeurs sur l’identité du possible futur Premier ministre et du Président de l’Assemblée nationale.



Exit les élections locales et les Législatives, le Sénégal n’a toujours pas de Premier ministre ni de président de l’Assemblée nationale. En attendant l’annonce, la machine à spéculations et des rumeurs s’est donc remise en marche, à plein régime.



Quid de la Primature ou Perchoir de l’Hémicycle, qui sera l’heureux élu ? Une équation plusieurs inconnues pour le chef de l’Etat Macky Sall dont la coalition BBY a perdu la majorité absolue à l’Assemblée nationale. A l’heure actuelle, le remaniement semble se heurter à la réalité politique.



Parmi les noms cités avec le plus d’insistance pour occuper la station « primatoriale », celui d’Aminata Niane. Cette technocrate, qui occupe depuis 2013 un poste de conseillère à la Banque africaine de développement (BAD) après avoir créé et dirigé l’Agence pour la promotion des investissements et grands travaux (APIX), n’est cependant pas la seule personnalité « première-ministrable ».



Le nom du ministre de l’Economie Amadou Hott Oumar Demba Bâ circulent

Macky Sall pourrait également choisir, un Premier ministre au profil beaucoup plus politique. Le nom d’Amadou Hott, actuel ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale est ainsi avancé. Mais ce dernier a été défait lors des locales à Yeumbeul-Sud et lors des Législatives du 31 juillet dernier.



Oumar Demba Bâ est considéré comme l’homme sur qui le chef de l’Etat pourrait s’appuyer pour mener sa politique. Ambassadeur de son état, Oumar Demba Bâ est le premier conseiller diplomatique du Président Macky Sall. La diplomatie c’est son dada. Et Bâ est un homme du sérail. Entre 2000 et 2012, il a officié aux côtés de l’ancien président Abdoulaye Wade. Donc un homme qui connait le milieu. Et dont les options pourraient être utiles au Président Macky Sall.



Perchoir : Amadou Ba ou Aminata Touré ?

A l’issue des législatives de ce 31 juillet 2022, le Sénégal semble à la lisière d’une nouvelle ère politique. Pour la première fois, le camp du président de la République n’a pas la majorité absolue à l’Assemblée nationale.



Cela ne signifie pas qu’il a perdu les élections puisqu’avec 82 sièges il détient une majorité relative à une voix de la majorité absolue d’une Assemblée nationale qui en totalise 165.



Macky Sall a-t-il déjà fait son choix pour le Perchoir ? Deux noms circulent dans les chaumières de BBY : Amadou Bâ ex ministre des Finances et Aminata Touré, tête de liste de la majorité présidentielle.



Placé 2ème de la liste proportionnelle de Benno Bokk Yakaar derrière Mimi Touré, Amadou Bâ est pressentie pour occuper le Perchoir.



Le président de la République, par ailleurs chef de file de l’Alliance pour la République et de la coalition Benno bokk Yakaar, pourrait trancher en faveur de l’ancien directeur général des impôts. Amadou Bâ avait dirigé la liste départementale de Dakar aux dernières élections législatives de 2017.



Mais le nom d’Aminata Touré qui a conduit la liste de BBY aux législatives de 2022 semble être en pole position. Femme politique au caractère bien trempé, parfois chahutée, l’ex PM compte parmi les fidèles du chef de l’État. Même si elle traîne le boulet d’une absence de base à Grand-Yoff et n’a pas réussi un ancrage solide à Kaolack, elle peut être la dame de pique de Macky Sall.