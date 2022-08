Sénégal-Canada : la diplomate arrêtée avait une dette de 45 000 dollars canadiens - adakar.com

© Autre presse par © Sean Kilpatrick/AP/SIPA

Le président sénégalais Macky Sall et le Premier ministre canadien Justin Trudeau

le 12 février 2020 à Dakar (archives) Tweet

La diplomate sénégalaise dont l’arrestation au Canada a provoqué un tollé à Dakar devait plus de 45 000 dollars canadiens (34 000 euros) de dommages à son propriétaire pour avoir gravement détérioré son logement, selon un document judiciaire.



L’ordonnance du tribunal administratif du logement, obtenue le 8 août au soir par Radio-Canada, indique qu’Oumou Kalsoum Sall a été condamnée le 2 juin pour « loyer non payé » et « dommages-intérêts pour dommages au logement ». « Le mobilier est plein de cafards. Les meubles sont éraflés et égratignés. Il en manque. Tout est sale », peut-on lire dans le document qui ajoute que quatre traitements contre les nuisibles n’ont pas permis de se débarrasser de ces derniers. On y apprend également que « le revêtement du plancher du sous-sol est imbibé et qu’il y a de la moisissure sur les murs du sous-sol ».



