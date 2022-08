Résultats législatives Bby : « L’accepter équivaudrait à renoncer à la cohabitation… », Abib Diop (Pastef Suisse) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Résultats législatives Bby : « L’accepter équivaudrait à renoncer à la cohabitation… », Abib Diop (Pastef Suisse) Publié le mercredi 10 aout 2022 | senego

© aBamako.com par BL

Le ministre de l`Intérieur visite des lieux de vote à Mbour, Thiès et Touba

Thiès, le 28 juillet 2022 - À 72 heures du début des élections législatives, le ministre de l`Intérieur, Antoine Félix Diome a effectué une tournée pour constater la disponibilité du matériel électoral. Tweet



Le coordonnateur de Pastef Suisse, Abib Diop pense qu’accepter le score de la coalition au pouvoir Bby, lors des législatives du 31 juillet équivaudrait à renoncer à la cohabitation. Pour lui, c’est facile pour Macky de récupérer 1 député et avoir la majorité absolue.



« Avec ce score de Bby tiré je ne sais d’où, on vous fait croire que l’opposition a gagné (avec 1 voix de plus) pour calmer les ardeurs……… Certains jubilent! », dénonce Abib Diop.



Pour le coordonnateur de Pastef Suisse, l’accepter équivaudrait à renoncer à la cohabitation. Pire, pour lui, la démocratie sénégalaise vient encore de prendre un sacré coup!