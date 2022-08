Scrutin du 31 Juillet - Nombre de députés obtenus : Qui sont les partis politiques gagnants et perdants de ces élections ? - adakar.com

Les coalitions de partis attendent la proclamation définitive des résultats du scrutin du dimanche 31 juillet 2022. La commission nationale de recensement des votes, par la voix de son premier président Aly Ciré Ba, a prononcé les résultats provisoires qui donnent une idée de la position de chaque coalition dans la prochaine législature.



Ainsi, Benno Bokk Yakaar arrive en tête avec 82 sièges, suivie de Yewwi Askan Wi et de Wallu Sénégal qvec respectivement 56 et 24 sièges. Des résultats qui sont totalement différents de ceux de la précédente législature où Benno s'était procurée 125 sièges suivie de la coalition Gagnante Wattu Sénégal d'Abdoulaye Wade avec 19 députés et de Manko Taxawu Sénégal de Khalifa Sall avec 7 députés.



La coalition présidentielle, Apr, l'Afp et le Ps sont les principaux partis qui font face à Wattu Sénégal et Taxawu. En 2017, la coalition Benno Bokk Yakaar avait obtenu 1 637 761 de voix soit 49, 47% des suffrages valablement exprimés avec 95 élus sur le scrutin majoritaire et 30 sur la proportionnelle.



À l'issue du scrutin dernier, c'est toujours la coalition présidentielle qui vient en tête mais, talonnée par Yewwi Askan Wi qui regroupe (Pastef, Taxawu Sénégal, PRP, PUR, And Saxal Liguey...) Au sein de l'Apr, plusieurs députés vont continuer leur rôle parlementaire dans cette 14e législature, notamment les jeunes.



Sur la liste proportionnelle, l'Alliance pour la République a 10 députés : Aminata Touré, Ablaye Diouf Sarr, Amadou Bâ, Mariama Sarr, Aminata Guèye, Sira Ndiaye, Abdou Mbow, Mame Guèye Diop, Cheikh Abdoul Lahad Mbacké, Mouhamadou Ngom (Farba Ngom). Les 15 autres sont répartis aux alliés : LD/Mpt, le PIT avec Ndèye Lucie Cissé, l'Afp avec deux députés sur la liste nationale et un à Mbour, l'Union pour le développement du Sénégal Authentique, avec Adji Mbergane Kanouté, le Parti socialiste avec Yéya Diallo, Cheikh Seck, Aïda Sow Diawara sans oublier les autres issus des départements. Dans le parti au pouvoir en 2017, plusieurs députés n'ont pas été reconduits pour cette législature. Un facteur qui participe aussi à la réduction du nombre de parlementaires cinq ans après. Les partis et fidèles alliés de Macky Sall bénéficient toujours de la confiance du président Sall, comme le sont-ils au niveau de la liste nationale devançant même l'Apr, le Ps et l'Afp essentiellement sont toujours dans la course au niveau de cette 14° législature.



La coalition Wattu Sénégal, dirigée par Me Abdoulaye Wade, avait obtenu, en 2017, 19 voix sur les 165 sièges alors qu'en 2022, même si la coalition devient Wallu Sénégal et toujours sous la direction de l'ancien président du Sénégal, le nombre de sièges a augmenté avec au compteur : 24 sièges. Il faut signaler que l'inter-coalition Wallu-Yewwi semble aussi, ne pas être sans conséquences. Dans plusieurs départements du Sénégal, le parti démocratique Sénégal a retrouvé son électorat.



Cette législature est particulièrement marquée par la venue de la coalition Yewwi Askan Wi qui, mise sur pied en septembre 2021, a confirmé sa dynamique des élections locales du 23 janvier dernier.



Cette association de partis dans laquelle on peut remarquer le Taxawu Dakar, qui avait en 2017, 07 députés, vient se renforcer avec 13 députés. Pastef aussi, qui intègre « le système» pour se donner un peu plus d'électorat, s'est retrouvé avec 24 députés. Birame Soulèye à Thiès, Cheikh Aliou (Pikine), Aliou Sall (France), Aïcha Touré (USA), Amadou Diallo (Italie), Fama Mbodj, Abasse Fall, Guy Marius Sagna et Oulimata (Ziguinchor), Bakary Diédhiou (Bignona), Gnima Goudiaby (Bignona), Cheikh Thioro Mbacké (Mbacké), Alphonse Sambou (Oussouye), Chérif Ndicko (Goudomp), Mouhamed Daff (Sédhiou), Fatou Ba (Dakar), Gora Ndoye (Asie), Lamine Faye (Afrique Australe).



Sur la liste proportionnelle, Ousmane Sonko et les siens sont à 6 députés : Daba Wagnane, Samba Dang, Assane Diop, Rokhy Ndiaye, Rama Bodian, Ismaïla Diallo.



Ce qui prouve que le parti d'Ousmane Sonko s'installe mieux à l'hémicycle, contrairement à 2017 où les patriotes se sont retrouvés avec un siège issu du plus fort reste.



Le PUR se retrouve avec 11 députés alors qu’en 2017, il n’en avait que 3. Ce qui veut dire que ce dernier, avec Taxawu et Pastef, se sont renforcés avec 8 parlementaires de plus.



En définitive, l'Alliance pour la République, même étant affaiblie dans plusieurs zones du pays, notamment dans les grandes villes, n'est pas aux abois. Elle résiste malgré la forte présence de l'opposition dans l'hémicycle avec en particulier l'accompagnement des alliés bien pris en compte par le chef de la coalition Benno Bokk Yakaar. Elle fera face à cette présence remarquée de l'opposition qui a multiplié ses chances de gagner et d'être plus représentée par un nombre de députés capables de changer la donne dans la deuxième institution du Sénégal.