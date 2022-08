Maisons éco-responsables [1/4]: Au Sénégal, le pari de la construction bioclimatique - adakar.com

Maisons éco-responsables [1/4]: Au Sénégal, le pari de la construction bioclimatique
Publié le mardi 9 aout 2022 | RFI

Maisons éco-responsables [1/4]: Au Sénégal, le pari de la construction bioclimatique

Le Pritzker Prize 2022 (l'un des prix d'architecture les plus prestigieux au monde) a mis en lumière les constructions écoresponsables de l'architecte germano-burkinabé Diébédo Francis Kéré. Un courant architectural encore relativement confidentiel, mais qui fait de plus en plus d’émules sur le continent africain. Dans le cadre de la série de reportages consacrés justement aux constructions écoresponsables, nous allons ce matin au Sénégal, où le secteur du bâtiment est en plein essor, et la plupart des édifices sont réalisés en béton. Mais une nouvelle génération d’entrepreneurs et d’architectes fait bouger les lignes. C’est le cas de la société Elementerre – qui produit des briques en terre – et de l’atelier Worofila, spécialisé en architecture bioclimatique. Reportage sur un projet commun dans le Sine Saloum, à environ 150 kilomètres au sud de Dakar.