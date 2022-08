Coronavirus : un bilan quotidien de 19 contaminations - adakar.com

Santé Coronavirus : un bilan quotidien de 19 contaminations Publié le mardi 9 aout 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Coronavirus: l’étau se resserre sur le secteur informel sénégalais

Dakar (APS) – Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a déclaré mardi un bilan quotidien de 19 nouvelles contaminations de Covid-19 enregistrées lors des dernières 24 heures.







Les nouvelles infections proviennent de tests virologiques effectués sur un échantillon de 696 personnes, correspondant à un taux de positivité de 2, 72 %, rapporte le bulletin épidémiologique quotidien du ministère de la Santé.







Les contaminations supplémentaires sont réparties entre un cas importé et détecté à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) et dix-sept autres issues de la transmission communautaire, 16 dans la région de Dakar et 2 dans celle de Thiès, indique la ministère de la Santé.







Il signale que 27 patients avaient été contrôlés négatifs et déclarés guéris au cours des dernières 24 heures, alors qu’aucun cas grave n’était pris en charge dans les structures dédiées.







Depuis l’apparition de la maladie sur son territoire, le Sénégal a officiellement déclaré 87 660 cas positifs de Covid-19. Parmi les personnes ayant à ce jour contracté le virus, 85 506 ont recouvré la santé, 1968 ont perdu la vie et 185 autres sont encore sous traitement.







Sur le front de la vaccination, 1 510 570 personnes ont au moins reçu une dose depuis le lancement en février 2021 d’une campagne nationale, d’après les données du ministère de la Santé et de l’Action sociale.





