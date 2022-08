Mali: dix-sept soldats et quatre civils tués dans une attaque jihadiste à Tessit - adakar.com

Mali: dix-sept soldats et quatre civils tués dans une attaque jihadiste à Tessit
Publié le mardi 9 aout 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Le bras de fer semble engagé entre Abidjan et Bamako dans l’affaire des soldats ivoiriens détenus au Mali.

Deux attaques jihadistes ont eu lieu dimanche 7 août au Nord, dans la région de Gao, et au Sud, dans la région de Koutiala. Dix-sept soldats de l'armée malienne, quatre civils et sept jihadistes ont été tués, selon un communiqué des autorités maliennes.



À Tessit dans la région de Gao, les jihadistes avaient semble-t-il infiltré le camp de l'armée malienne avant de passer à l'attaque. Il n'y a quasiment pas eu de combats. Les assaillants ont dans un premier temps lancé des obus contre le camp par l'est, position faiblement tenue par les forces armées maliennes.