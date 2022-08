Mathématiques: comment dispenser un enseignement de qualité sur le continent africain? - adakar.com

Mathématiques: comment dispenser un enseignement de qualité sur le continent africain? Publié le mardi 9 aout 2022 | RFI

Salle de classe

Brazzaville a accueilli du 1er au 6 août le dixième congrès panafricain des mathématiques (PACOM 2022). Les participants ont sollicité plus de financements publics pour améliorer la qualité des enseignements, mais ont également relevé le fait que les femmes s’intéressaient de plus en plus aux mathématiques, une science autrefois considérée comme une affaire d’hommes.





Les participants au dixième Congrès panafricain des mathématiques (PACOM 2022), venus de divers pays, ont sollicité des autorités politiques plus de financements pour améliorer la qualité des enseignements, car les écoles de mathématiques ont été créées çà et là. Ils veulent voir les mathématiques revenir au cœur de l’Afrique, qui est présentée comme leur berceau, selon le professeur congolais Basile Guy-Richard Bossoto, nouveau président de l’Union des mathématiques africaine (UMA).