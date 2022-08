Inondations à Dakar : « il fallait s’y attendre », les vérités crues de Capitaine Touré - adakar.com

Inondations à Dakar : « il fallait s'y attendre », les vérités crues de Capitaine Touré Publié le lundi 8 aout 2022

© Autre presse par DR

Radié de la gendarmerie : Le Capitaine Touré adresse cette triste lettre aux Sénégalais

Les réactions fusent de partout depuis les inondations qui se sont déclarées ce vendredi 05 août à Dakar causant ainsi plusieurs dégâts. Ainsi, l’ancien capitaine Seydina Oumar Touré s’est appesanti sur cette situation.





In extenso l’Intégralité de sa publication !



« INONDATIONS À DAKAR, VENDREDI 05 AOÛT 2022 SUITE À UNE PLUIE TORRENTIELLE : nous compatissons !



Nous présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées et compatissons aux douleurs et difficultés auxquelles les populations sont présentement confrontées.



Un phénomène naturel, dit-on, c’est vrai.



Mais ce n’est, bien sûr, pas la première inondation sur la capitale sénégalaise.



L’extraordinaire serait simplement la quantité de pluies, il fallait s’y attendre, naturellement.



Le plan décennal de lutte contre les inondations en dit long.



C’est connu du monde entier, gouverner, c’est prévoir, anticiper.



Et ce n’est pas tant les institutions, les lois et règlements, qui font la bonne gouvernance que la nature de la posture des gouvernants eux-mêmes.



Est-il préférable d’avoir les meilleures institutions ou les meilleurs gouvernants ?



Les meilleures institutions ne serviront à rien, du tout, si la gestion, par les hommes, est gauche, maladroite ou partiale.



Bien sûr qu’il y a le problème lié aux transports, dans la capitale, surtout, où les embouteillages font perdre énormément en temps et en énergie.



Mais l’autre véritable problème auquel sont confrontées les grandes villes sénégalaises en général, Dakar en tête, c’est le problème lié à l’assainissement, la canalisation des eaux de pluies.



Un véritable casse-tête pour les populations de ces grandes villes qui ne finit pas de faire des malheureux.





Enfin, la gouvernance sobre et vertueuse, au-delà des mots, elle a un coup : la vertu,la transparence, l’équité, l’efficacité dans la gestion. »

