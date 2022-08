Le Sénégal déclenche un plan d’urgence suite aux fortes pluies qui ont fait un mort à Dakar - adakar.com

Le Sénégal déclenche un plan d'urgence suite aux fortes pluies qui ont fait un mort à Dakar Publié le lundi 8 aout 2022 | Xinhua

Le président sénégalais Macky Sall a demandé au ministère de l'Intérieur de déclencher le Plan national d'organisation des secours (ORSEC), qui consiste à mobiliser tous les services de l'Etat pour porter secours et assistance aux populations touchées par les fortes pluies tombées vendredi et ayant entraîné la mort d'un homme à Dakar.



Plus de 126mm de précipitations ont été enregistrées dans la capitale, a précisé le ministère dans un communiqué, ajoutant qu'elles "ont été à l'origine de beaucoup de désagréments pour les populations et ont enregistré le décès d'un individu de sexe masculin sur la corniche Ouest''.



Il a noté que M. Sall avait réaffirmé sa solidarité envers toutes les personnes touchées et présenté ses sincères condoléances à la famille de la victime.