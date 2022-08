Fortes pluies tombées sur Dakar : Mansour Faye fait l’état des lieux et annonce des mesures - adakar.com

Publié le lundi 8 aout 2022

Après les fortes pluies, qui se sont abattues vendredi dernier sur Dakar et sa banlieue et qui ont occasionné des morts d’homme et plusieurs dégâts, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a effectué, ce dimanche 7 août, une visite de terrain. Ce, pour faire l’état des lieux au niveau des ouvrages du projet BRT dont les travaux sont en cours et les infrastructures réalisées par l’Agence des travaux et de gestion des routes (Ageroute) dans la capitale.



Plusieurs sites visités



A cet effet, Mansour Faye, accompagné de ses services, notamment l’Ageroute, la direction des routes, le Cetud, s’est rendu d’abord à l’auto-pont de Yoff pour visiter la devanture du centre de santé Philippe Maguilène Senghor et ses alentours ainsi que le canal d’évacuation des eaux pluviales qui se trouve derrière l’hôpital. Le ministre a constaté des difficultés par rapport à l’évacuation des eaux qui avaient inondé les lieux avant de se retirer progressivement grâce aux ouvrages réalisés.



Le ministre s’est rendu ensuite à la Corniche Ouest précisément au niveau du tunnel où un automobiliste a péri dans les eaux de pluies avec son véhicule.



Mansour Faye s’est rendu également rond point de l’Ena (Ecole nationale d’administration) et les alentours de la grande mosquée Massalikul Djinane avant de chuter au rond point de la Rts. Ici, après avoir visité, tour à tour, les ouvrages d’assainissement du projet BRT qui sont en cours de réalisation dont l’Etat a mobilisé plus de 15 milliards de francs Cfa dans sa composante assainissement, le ministre a constaté « une amélioration » dans l’évacuation des eaux pluviales.



La réalisation d’ouvrages de protection sur la corniche ouest annoncée



A l’issue de la visite, l’autorité étatique a annoncé que des mesures seront prises par le gouvernement pour non seulement sécuriser le canal d’évacuation des eaux pluviales de Yoff qui se trouve agressé par des habitations mais aussi discuter avec l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) à travers le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement pour voir ensemble les mesures idoines et durables à apporter pour la sauvegarde de cet exécutoire.



Mais pour l’immédiat, il a annoncé que l’Ageroute va réaliser des ouvrages de protection sur toute la traversée dudit canal.



En ce qui concerne la Corniche Ouest, le ministre a annoncé que l’Ageroute va mettre, sans délai, une barrière de fermeture au niveau de chaque tunnel. Laquelle sera fermée pour éviter des accidents comme ce fut le cas lors des dernières fortes pluies.