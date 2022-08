Football : La CAF condamne les propos « irresponsables et inacceptables » du président du SSC Napoli - adakar.com

Football : La CAF condamne les propos « irresponsables et inacceptables » du président du SSC Napoli Publié le lundi 8 aout 2022

Aurelio De Laurentiis a affirmé qu’il ne prendrait de joueur africain qu’à la condition d’une renonciation à la coupe d’Afrique des nations (CAN)



La confédération africaine de football (CAF) a manifesté, dimanche, sa consternation suite aux propos « irresponsables et inacceptables » proférés par Aurelio De Laurentiis, président du SSC Napoli (Série A Italie), contre les joueurs africains et la coupe d’Afrique des Nations (CAN), demandant dans la lancée à l’UEFA l’ouverture d’une enquête disciplinaire.



« Nous sommes les idiots qui payons les salaires pour les envoyer jouer pour d’autres. Ne me parlez plus des footballeurs africains », a soutenu, mardi, De Laurentiis lors d’une interview avec le site économique Wall Street Italia. Poursuivant dans sa logique, il a affirmé que la seule condition pour lui de signer un joueur africain est que ce dernier consente à renoncer à la CAN.