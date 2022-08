Mort violente de François Mancabou – Des plaintes contre 6 autorités sénégalaises à Paris, Berlin et New York (communiqué avocats) - adakar.com

Mort violente de François Mancabou – Des plaintes contre 6 autorités sénégalaises à Paris, Berlin et New York (communiqué avocats) Publié le dimanche 7 aout 2022

© Autre presse par DR

François Mancabou est décédé en détention !

« Maître PATRICK KABOU, Avocat au Barreau de Toulouse, membre du Conseil de Défense de la hoirie MANCABOU a déposé ce 04 Août 2022 auprès du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Paris une plainte avec constitution de partie civile d’ordre et pour le compte de Madame PATRICIA MANKABO, soeur de FRANÇOIS MANCABOU, née à Dakar, de nationalité française, demeurant en France.



Madame PATRICIA MANKABO entend déposer plainte pour les faits :



– de séquestration, tortures et actes de barbarie, refus de soins ayant entraîné la mort, à l’encontre de M. BARA SANGARÉ, Commissaire de la Sûreté Urbaine, au Commissariat Central de Dakar,



– de complicité de séquestration, tortures et non-assistance de personne en danger, à l’encontre de l’ÉTAT DU SÉNÉGAL et des sieurs :



* ANTOINE FÉLIX ABDOULAYE DIOM, Ministre de l’Intérieur de la République du Sénégal





* SEYDOU BOCAR YAGUE, Directeur Général de la Police Nationale