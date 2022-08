Mise en œuvre du plan ORSEC après les fortes pluies: les équipes à pied d’œuvre pour libérer les zones sous les eaux - adakar.com

Après les fortes pluies enregistrées durant le week-end dans le département de Dakar, les secours pour soulager les populations sous les eaux ont été enclenchés.



Selon les services de l’ANACIM, la capitale a reçu en quelques heures, plus de 126 mm de pluie. Ce qui a amené le ministre de l’Intérieur, sous l’autorité du président de la République, Macky Sall, à déclencher le Plan Organisation des Secours (ORSEC).



Face à la détresse des populations impactées notamment à Hann, les groupes opérationnels de l’Etat-major du plan ORSEC se sont employés à apporter des solutions adéquates.



Instruit par le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, le Gouverneur de la région de Dakar, Al Hassan Sall a conduit une délégation pour visiter les zones inondées et évaluer l’état d’avancement des travaux pour soulager les populations sinistrées.



Des électropompes ont été positionnées au Parc de Hann, à la cité Belle Vue et des motopompes ont été installées au Poste de haute tension de Hann pour une évacuation rapide des eaux. Par ailleurs, une pelle excavatrice a-t-elle été immédiatement mobilisée pour dégager rapidement l’exécutoire de Hann.



Le Gouverneur de la région de Dakar était accompagné du Général de Brigade Mor SECK, Commandant la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) et de plusieurs autres autorités.



Makhtar C.