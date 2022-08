Canada: l’arrestation d’une diplomate sénégalaise dénoncée par Dakar - adakar.com

News Diplomatie Article Diplomatie Canada: l’arrestation d’une diplomate sénégalaise dénoncée par Dakar Publié le dimanche 7 aout 2022 | RFI

Canada: l`arrestation d’une diplomate sénégalaise dénoncée par Dakar

Morsure, coups, arrestation... une diplomate sénégalaise, en poste au Canada, s'est retrouvée au cœur d'une opération de police et depuis, l'affaire prend une tournure diplomatique. La chef de la diplomatie sénégalaise dénonce un « acte raciste et barbare ». Au départ, c'est une perquisition qui tourne mal.



D'après la police de Gatineau, la ville où se sont déroulés les événements, c'est un huissier muni d'une ordonnance qui s'est présenté chez la diplomate sénégalaise. C'est face à son refus de collaborer que l'huissier a fait appel à la police pour exécuter sa mission.



Toujours selon les forces de l'ordre canadiennes, la diplomate en poste à l'ambassade du Sénégal d'Ottawa s'est montrée très agressive, blessant et frappant une policière au visage et en mordant un autre, ce qui a obligé les policiers à maitriser l'émissaire sénégalaise, en la plaquant au sol, avant de la détenir à l'arrière de leur véhicule.