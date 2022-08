Quelle est la portée de l’accord de paix signé à Bissau entre Dakar et le Front Sud du MFDC? - adakar.com

News Politique Article Politique Quelle est la portée de l’accord de paix signé à Bissau entre Dakar et le Front Sud du MFDC? Publié le samedi 6 aout 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Casamance : cinq choses à savoir sur l’accord entre Dakar et le MFDC

Le Sénégal a signé à Bissau jeudi 4 août un accord de paix avec des rebelles de Casamance sous l’égide du président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, également président de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao). Ceux-ci ont pris l’engagement de déposer les armes et de travailler pour le retour définitif de la paix dans cette région. La Casamance est le théâtre d’une des plus vieilles rébellions africaines en activité.

Avec notre correspondant à Bissau, Allen Yero Embalo



Pour le Sénégal, c’est l’amiral Farba Sarr qui a paraphé le document. Côté indépendantiste, César Atoute Badiate commandant du Front Sud et Lansana Fabouré du Comité Provisoire des Ailes politiques et combattantes du MFDC.