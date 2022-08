Inondations à Dakar, Ousmane Sonko réagit avec un message fort : « Soyez assurés que je prends… » - adakar.com

Inondations à Dakar, Ousmane Sonko réagit avec un message fort : « Soyez assurés que je prends… » Publié le samedi 6 aout 2022

Ce vendredi, Dakar est hôte de fortes pluies. Des averses qui ont fait beaucoup de dégâts. Pis, une perte en vie humaine a été enregistrée, au niveau de la Corniche-Ouest. Face à cette situation douloureuse, Ousmane Sonko.



In extenso, le post du leader de Pastef après les inondations à Dakar :



Les fortes pluies enregistrées sur Dakar ce jour ont causé plusieurs dégâts dont au moins une perte en vie humaine.



Je présente mes sincères condoléances aux proches de la victime emportée par les inondations causées par ces pluies.



Je voudrais également compatir aux désagréments subis par l’ensemble des Sénégalais sur leurs activités et leur mobilité et m’incliner devant les nombreuses victimes d’accidents de la circulation de ces dernières heures.



Soyez assurés que je prends part entière à la peine des milliers de victimes de dégâts matériels sur tout le territoire national : maisons inondées ou endommagées, véhicules et autres biens engloutis.



Chers compatriotes, tout ceci est la résultante d’une gouvernance incompétente et mensongère, tant sur les priorités du pays que sur l’effectivité des investissements supposés consentis.



Je suis triste pour ce peuple qui ne mérite pas ces multiples supplices.