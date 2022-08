Agnams : Farba Ngom s’attaque à Ousmane Sonko, raille Aïda Mbodj et valide les résultats provisoires… - adakar.com

Agnams : Farba Ngom s'attaque à Ousmane Sonko, raille Aïda Mbodj et valide les résultats provisoires…

Le député-maire des Agnams n'a pas été tendre avec les leaders de l'opposition, notamment ceux de Yewwi Askan Wi. Dans une riposte musclée qu'il apportait aux leaders de la dite coalition, suite à leur sortie sur les résultats des législatives du dimanche 31 Juillet, Farba Ngom s'est attaqué frontalement au leader du Pastef Ousmane Sonko qu'il accuse de se lancer dans la politique de division.



"Moi Farba j'étais élu maire des Agnams en 2009, alors que Wade était le tout puissant président du Sénégal. Vous étiez où à cette époque ? Vous étiez un fonctionnaire nébuleux à la recherche du gain facile par le chantage et la pression syndicale et foncière... Votre plus grande erreur, c'est la politique de la division. Mais cette fois ci ça ne passera pas. Car votre lecture communautaire est abjecte et indigne du Sénégal. Vous perdez votre temps. Ce pays ne sera jamais divisé. Le Sénégal restera débout et son peuple vous donnera toujours des leçons", peste Farba Ngom.



La députée Aïda Mbodj aussi n'a pas été épargné par les tirs groupés pour ne pas dire attaques du député-maire des Agnams. Pour Farba Ngom, personne n'a de leçon à recevoir de Aïda Mbodj, pour ceux qui connaissent son parcours et sa trajectoire politique. Toutefois, Farba Ngom de souligner qu'il n'y a rien à dire par rapport aux résultats issus des urnes du dimanche dernier. Car pour lui, les mandataires de la coalition Yewwi Askan Wi ont assisté du début à la fin des séances de confection et de publication des résultats...