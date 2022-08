Macky déclenche le plan Orsec - adakar.com

Macky déclenche le plan Orsec Publié le samedi 6 aout 2022

© Autre presse par DR

Macky Sall, président de la République sénegalaise

Suite aux fortes pluies enregistrées aujourd’hui, avec plus de 126mm à Dakar, et qui ont engendré un mort, le Plan national d’organisation des secours (ORSEC) a été déclenché ce vendredi 5 août 2022 sur instruction du Chef de l’État, Macky Sall.

Ces précipitations ont été à l’origine de beaucoup de désagréments pour les populations et ont engendré le décès d’un individu de sexe masculin sur la corniche ouest.



“Afin de faire face à cette situation, tous les services de l’État sont mobilisés pour porter secours et assistance aux populations sinistrées”, renseigne un communiqué du ministère de l’Intérieur”..

“Le Chef de l’État tient à réaffirmer sa solidarité à toutes les personnes touchées par ces intempéries et présente ses sincères condoléances à la famille de la victime”, poursuit la note.