Au Sénégal, les résultats provisoires des élections législatives du 31 juillet 2022 ont été publiés ce jeudi 4 août par la Commission nationale de recensement des votes (CNRV). Les chiffres font état de 82 sièges de députés obtenus par la coalition présidentielle, contre 56 et 24 sièges respectivement pour les coalitions d’opposition menées par l’opposant Ousmane Sonko et le parti de l’ancien président Abdoulaye Wade.



C’est la toute première fois qu’une coalition au pouvoir perd la majorité absolue à l’assemblée nationale du Sénégal qui compte 165 sièges. Et où la majorité s’acquiert avec au moins 83 députés.