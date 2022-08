Législatives au Sénégal: les tractations commencent, 3 députés au centre du jeu - adakar.com

Législatives au Sénégal: les tractations commencent, 3 députés au centre du jeu Publié le samedi 6 aout 2022 | RFI

© aDakar.com

Séance plénière: le ministre de l`Intérieur devant l`Assemblée nationale

Dakar, le 8 décembre 2021 - le ministre de l`Intérieur était devant les députés de l`Assemblée nationale, pour le vote de son budget pour l`exercice 2022. Tweet

Les législatives à peine terminées, le jeu des alliances politiques commence au Sénégal. D'après les résultats provisoires publiés jeudi 4 août, les deux principales coalitions sont au coude à coude et aucun de ces camps n'obtient donc la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le jeu des négociations va donc s'ouvrir et tous les regards sont tournés vers 3 députés, qui ne viennent ni de Beno Bokk Yakaar ni de Yewi Askan Wi. Ces 3 figures pourraient bien avoir le rôle de faiseurs de roi.



Voilà trois députés qui ne s'attendaient sans doute pas à être au cœur de la politique. Thierno Alassane Sall d'Alternative pour une Assemblée de rupture, Pape Djibril Fall de Serviteurs et Pape Diop de Bokk Gis Gis.



Ces trois députés, pourtant isolés, peuvent en effet faire basculer la majorité absolue de la nouvelle Assemblée nationale : Macky Sall a donc besoin d'une voix, l'opposition de trois. S'ils se sont affichés comme des opposants au chef de l'État durant la campagne, rien n'est néanmoins figé dans un pays où la transhumance électorale est récurrente.