Assemblée nationale : la grande coalition Wallu vote pour l'unité de l'opposition Publié le samedi 6 aout 2022 | Sud Quotidien

La coalition Wallu Sénégal a tenu une conférence de presse

La coalition wallu sénégal a fait face à la presse, pour donner son appréciation suite à la proclamation des résultats provisoires du scrutin du dimanche 31 juillet 2022, par la commission nationale de recensement des votes. A cette occasion la grande coalition Wallu sénégal par la voix de son porte parole Mamadou Lamine Thiam s’est félicité de la victoire histoire de l’opposition grâce à la stratégie électorale victorieuse yewwi-wallu avant d’inviter toute l’opposition à renforcer son unité.



La grande coalition wallu sénégal se dit satisfait des résultats obtenus malgrès les quelques difficultés rencontrés. « Nous avions demandé une majorité aux sénégalais, les sénégalais nous l’ont donnés. La coalition au pouvoir aujourd’hui n’a pas de majorité tout le monde l’a constaté. Ils ont peiné même d’avoir les 82 voix qui leur sont accrédités. Ce qui aujourd’hui incontestablement proclame une victoire de l’opposition sénégalaise », déclare Mamadou Lamine Thiam, mandataire de la coalition wallu en conférence de presse ce vendredi.



Evoquant la stratégie électorale mis en place par les deux entités, le porte parole du PDS soutient « Nous avons pu traduire au niveau des urnes par l’organisation de l’opposition. Nous avons donc pu arriver à bout. Ça en mettant en place un système imparable comme nous l’avions dit. La tactique électorale élaborée par wallu et yewwi, qui nous a permis des alliances au niveau de l’ensemble des départements. Aujourd’hui n’eut été quelques ratés et quelques incompréhensions, vous l’avez vu, on ne serait plus à parler de 80 ou 82, on aurait 93 que nous vous avions promis ».



Selon le mandataire nationale de la grande coalition dirigée par Me Wade « Aujourd’hui la 14ème législature va s’ouvrir sous les auspices d’une minorité du gouvernement ».



A ce titre M. Thiam et ses camarades exhortent toutes les différentes coalitions de l’opposition à renforcer leur unité : « C’est là donc que nous exaltons l’opposition à se renforcer, à renforcer son unité. C’est déjà acquis au niveau de l’intercoalition yewwi-wallu. Nous avons trois autres coalitions qui ont des députés. Ces coalitions ont battu la campagne sur les mêmes thèmes que yewwi-wallu. Sur les thèmes de rupture avec l’assemblée nationale actuelle. Ils ont promis comme nous, aux sénégalais des changements à l’assemblée nationale ».



« Nous appelons même tous les autres députés, même les députés qui sont à niveau de Bby certains même nous font des clins d’œil. Nous les appelons à rejoindre la majorité. Cette majorité voulu et produit par le Sénégalais », ajoute-t-il.