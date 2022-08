Bulletin météo du soir: des pluies encore annoncées cette nuit et samedi dans la matinée - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Bulletin météo du soir: des pluies encore annoncées cette nuit et samedi dans la matinée Publié le samedi 6 aout 2022 | aDakar.com

© Agence de Presse Africaine par APANEWS

Hivernage 2015 en plein ramadan Dakar reçoit sa première pluie

Ce jeudi 09/ juillet 2015 au milieu du mois béni du ramadan Dakar a reçu sa première pluie Tweet

Des pluies et des orages intermittentes à intensité variable persisteront au courant de cette nuit allant à la matinée de demain sur le Sud (Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor...) et sur les régions proches du littoral Sud (Dakar, Mbour, Thiès, Kaolack, Fatick, Diourbel).



Demain dans l’après-midi, l’instabilité sera de retour sur une bonne partie du territoire notamment sur le Sud, Centre et vers l’Est où des activités pluvio-orageuses sont attendues.



Comte tenue de la forte couverture nuageuse, les températures seront clémentes sur le pays notamment dans les régions Centre, Sud et le littoral avec des maximas qui varieront entre 28 et 31°C.

Cependant, la chaleur restera sensible dans les localités Nord-est où les thermomètres afficheront des valeurs comprises entre 35 et 38°C.



L’ANACIM vous souhaite une excellente soirée !