Fatick : Un accident de voitures envoie aux urgences toute une école de football Publié le vendredi 5 aout 2022 | Senego

Senego vient d’apprendre qu’un accident est survenu cet après-midi sur la route de Fatick. Il concerne un camion et un bus qui transportait des jeunes joueurs d’une école de football.



A l’heure où nous libellons ces quelques lignes, la quasi totalité des joueurs de cette école de football est en urgence à l’hôpital régionale de Fatick qui aurait du mal à tous les accueillir dans son service d’urgence.



Selon l’informateur de senego, les autorités de la région se sont mobilisées d’urgence pour venir en appoint aux victimes de cet accident pour des évacuations vers d’autres districts sanitaires le plus rapidement possible.



Nous y reviendrons !