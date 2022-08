Législatives du 31 juillet et après ? (Par Ibrahima Baba Sall) - adakar.com

Législatives du 31 juillet et après ? (Par Ibrahima Baba Sall) Publié le vendredi 5 aout 2022

© aDakar.com par BL

Visite du ministère de l`Intérieur dans des centres de vote dans la région de Dakar

Dakar, le 30 juillet 2022 - Le ministre de l`Intérieur, Antoine Félix Diome a effectué une visite dans des centres de vote de la région de Dakar à quelques heures du démarrage du scrutin. Tweet

Les rideaux viennent de tomber sur les élections législatives du 31 juillet 2022. Même si les résultats donnent la liste de Benno Bokk Yaakar majoritaire avec 46,34 % et 82 députés élus, la majorité parlementaire n’est pas encore garantie pour les vainqueurs.



Il y a donc lieu de dire que ces résultats ne sont pas à la dimension du bilan élogieux que le Président Macky SALL a réalisé à la tête du Sénégal depuis son accession à la magistrature suprême en 2012. C’est une situation que l’on s’explique difficilement au regard de tout ce que le Président a fait pour le Sénégal aussi bien en termes de réalisations d’infrastructures de dernière génération qu’en termes de projets sociaux mis en œuvre au profit des populations.



Parmi ces réalisations, on peut noter, entre autres, le Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, les hôpitaux de niveau 3 de Fatick, Touba, les autoroutes et autoponts dont la dernière en date est celui de Keur Massar, le Train Express Régional (TER), le Bus Transit Rapide (BRT).



Les découvertes de pétrole et de gaz sont aussi sous l’initiative heureuse du Président Macky SALL qui, en ingénieur géologue averti, a pris le risque d’investir dans ce domaine, ce qui nous a valu les découvertes importantes de pétrole et de gaz qui seront gérées de la manière la plus transparente et la plus efficace avec la mise place du Comité d’Orientation Stratégique du pétrole et du gaz (COS PETROGAZ) chargé de la définition, de l’évaluation et du contrôle de la mise ne œuvre de la politique de développement de projets pétroliers et gaziers.



Ces réalisations ont été accompagnées de projets sociaux importants pour soulager les ménages les plus défavorisés. Dans ce lot, il y a dernièrement le transfert cash d’un montant global de 43 milliards pour renforcer la résilience de 543 000 ménages, chacun ayant reçu la somme de 80 000 F. Ceci poursuit les efforts importants fournis dans le cadre de la Couverture Maladie Universelle (CMU) et de la Carte d’égalité des chances.



Les populations rurales ont bénéficié, avec l’appui du PUDC et du PUMA, de l’électrification rurale, de forages pour disposer d’eau potable, de pistes de production pour le désenclavement, de semences et d’engrais, tout cela pour adoucir la vie souvent pénible dans ces zones déshéritées.

Les fonctionnaires également n’ont été oubliés, loin s’en faut. En effet, depuis le mois de mai, une bonne partie d’entre eux appartenant aux secteurs de l’éducation, de la santé, des forces de défense et de sécurité ont reçu des valorisations salariales substantielles allant de 100 00 à 350 000 F CFA, seulement pour une première tranche, la seconde devant entrer en vigueur à partir du janvier 2023.