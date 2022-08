Installation de la 14e législature : Wade aux commandes ? - adakar.com

Installation de la 14e législature : Wade aux commandes ?
Publié le vendredi 5 aout 2022 | Senego

© Autre presse par DR

Sénégal: Abdoulaye Wade devrait bien faire le déplacement pour voter

L’histoire se répète. Comme en 2017, c est pour cette 14e législature, le doyen d’âge. Le 14 septembre 2017, les députés élus le 30 juillet par le peuple souverain, prenaient fonction officiellement, à la faveur de la cérémonie d’installation de la 13ème Législature, pour la période 2017 – 2022. Cinq (05) ans plus tard, le même scénario se reproduit. Wade, tête de liste de la coalition Wallu Sénégal, est le plus âgé des nouveaux députés d’où il a de facto, la légitimité de présider la cérémonie d’installation. La question est de savoir s’il fera comme en 2017 ( démissionner) ou s’il assumera cette tâche pour cette nouvelle législature ?



Le 31 juillet 2022, les sénégalais ont élu les nouveaux députés devant siéger à l’Assemblée nationale. Les résultats officiels provisoires donnent vainqueur la coalition Benno Bokk Yaakaar avec 82 sièges suivi de la coalition Yewwi Askan Wi avec 56 sièges, Wallu Sénégal 24 sièges, un (01) MPR Les Serviteurs, un (01) Bokk Guiss Guiss et un (01) pour Aar Sénégal.



L’installation de la 14e législature se fera après la publication des résultats définitifs certainement fin août ou début septembre après les recours.



Ainsi, la question est de savoir si Abdoulaye Wade qui est apparemment le député le plus âgé des nouveaux élus, sera le maître de cérémonie de l’installation de la 14e législature?



La réponse pourrait être Non, en se basant sur la précédente législature. Abdoulaye Wade, 91 ans, avait démissionné de son poste de député et Abdoulaye Makhtar Diop devenait le Doyen d’âge de la 13ème Législature et avait présidait la cérémonie installant ainsi les 165 députés et Moustapha Niass Président du parlement sénégalais.



En 2022, alors à 96 ans, Abdoulaye Wade, se permettra t-il de diriger la séance? Wait and see!



En attendant cette date, nous souhaitons au Pape du Sopi, Gorgui nationnale longue vie et une Santé de fer.