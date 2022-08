Foot – Saliou Ciss: « Avoir un bon club ne veut pas dire être à l’Olympique de Marseille » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Foot – Saliou Ciss: « Avoir un bon club ne veut pas dire être à l’Olympique de Marseille » Publié le vendredi 5 aout 2022 | Senego

© Autre presse par DR

Saliou Ciss

Tweet

Saliou Ciss évoque son avenir. Sans club depuis la fin de son contrat avec Nancy (France), relégué en National, il dit étudier toutes les pistes pour faire le bon choix. Et selon lui, avoir un bon club ne veut pas forcément dire être à l’Olympique de Marseille qui s’intéresserait à lui.



D’ici peu de temps, vous allez me voir évoluer dans un club que je souhaite avoir



« En ce moment, comme je l’ai dit, j’ai beaucoup d’offres sur la table. Je suis en train de les consulter avec mon entourage pour faire le meilleur des choix. Et puis on verra. Mais d’ici peu de temps, vous allez me voir évoluer dans un club que je souhaite avoir. Avoir un bon club ne veut pas dire être à l’Olympique de Marseille. Mais, le plus important est que Dieu fasse le mieux pour moi, avoir un club avec un très bon projet », a-t-il dit dans un entretien accordé à Stades et exploité par Senego.



On ouvre les portes à tout le monde



Saliou est aussi revenu sur l’intérêt que porte le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria sur lui : « Je l’ai entendu au même titre que vous. Après, les gens qui sont proches de mon entourage, qui font ces démarches, on en a parlé. Et puis, on ouvre les portes à tout le monde. Comme je vous l’ai dit, on va essayer de voir le meilleur pour nous-même pour pouvoir évoluer là-bas que ce soit Marseille où n’importe quelle équipe. L’essentiel est que ce soit tant sur le plan projet sportif que financier, on fera le meilleur choix pour nous », a-t-il assuré.

Commentaires