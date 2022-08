Résultats des Législatives : « Fouta et Fatick méritent plus de récompenses de Macky Sall », selon Pape Samba Thiam - adakar.com

Résultats des Législatives : « Fouta et Fatick méritent plus de récompenses de Macky Sall », selon Pape Samba Thiam Publié le vendredi 5 aout 2022

© Autre presse par DR

Pape Samba Thiam et Macky Sall

Après le dur travail abattu dans la région de Fatick pour une écrasante victoire de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY) des voix s’élèvent pour faire la part des choses. C’est le cas du fils de Sine Saloum, Pape Samba Thiam, président du mouvement Action Patriotique (AP), qui s’est battu corps et âme pour assurer une place confortable à la coalition BBY lors des législatives du 31 juillet dernier.



Ce jeudi, les résultats de la commission de recensement des votes du tribunal de Fatick sont tombés avec une victoire écrasante de la coalition Benno Bokk Yakaar avec un taux de 73,43% des voix. Dans la répartition, BBY a obtenu 49.948 voix suivie de la coalition YAW avec 13.627 voix, Wallu Sénégal avec 1.860 voix, Mpr / les serviteurs a engrangé 738 voix. La coalition Aar Sénégal complète le classement avec 670 voix suivie de la coalition Bok Gis Gis avec 614 voix, Nataangue Askan Wi qui totalise 294 voix et enfin Bunt-Bi qui vient en dernière position avec 266 voix.



Ces résultats, selon le président du mouvement Action Patriotique, Pape Samba Thiam, démontrent encore une fois la suprématie de la coalition Benno sur ses adversaires de l’opposition inexistante dans la région de Fatick, et cela depuis 2012.



« Nous saluons cette régularité et cette loyauté des militants qui restent attachés aux idéaux et à la vision du Président Macky Sall pour qui nous allons encore nous retrousser les manches lors des futures échéances », a soutenu Pape Samba Thiam par ailleurs candidat malheureux aux dernières locales dans la commune de Thiaré Ndialgui sous la bannière de Bunt-Bi. « Mais j’ai pu obtenir un conseiller dans la municipalité », précise-t-il.



Plaidant pour une place de choix et de premier rôle dans les instances de nominations qui devrait être réservée aux fils et filles de sa localité, le jeune responsable de la mouvance présidentielle interpelle le président Macky Sall.

