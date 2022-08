Élections au Sénégal: «L’opposition, à travers Sonko, a su cristalliser l’ensemble des revendications» - adakar.com

© AFP par JOHN WESSELS

Une femme glisse son bulletin de vote dans l`urne d`un bureau de Yoff, à Dakar, le 31 juillet 2022.

Les résultats provisoires des élections législatives sénégalaises placent donc pouvoir et opposition au coude-à-coude. Quatre-vingt deux députés pour le camp présidentiel, 80 pour la coalition de l'opposition, et trois petits partis qui prennent une place inattendue dans le jeu politique en devenant de potentiels faiseurs de majorité. L'opposition, en tout cas, réalise une véritable percée. Comment l'analyser ? Quels sont les scénarios politiques envisageables après de tels résultats ? Le chercheur en sciences politiques Moussa Diaw, de l'université de Saint-Louis, répond aux questions de RFI.



Ces résultats provisoires montrent un recul très fort de la majorité présidentielle, Benno Bokk Yakaar, qui perd 43 sièges. Comment est-ce que vous analysez ce recul ?



Ce recul est dû à plusieurs facteurs, d’abord le contexte international, avec les effets de la crise ukrainienne sur l’alimentation, ensuite le contexte interne, national avec la cherté des produits de première nécessité et puis l’absence de perspective pour les jeunes. Il y a un sujet aussi qui a été largement débattu, exploré par l’opposition, c’est la criminalisation de l’homosexualité. Ces sujets donc ont été débattus. Sonko, qui est en tête de l’opposition, a su cristalliser l’ensemble des revendications autour de ces thématiques. Celles-ci ont porté parce que les jeunes se sont mobilisés massivement pour aller voter.