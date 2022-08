À la Une: l’alliance d’opposition sénégalaise met Macky Sall en échec - adakar.com

À la Une: l'alliance d'opposition sénégalaise met Macky Sall en échec Publié le vendredi 5 aout 2022 | RFI

© Autre presse par DR

À la Une: l’alliance d’opposition sénégalaise met Macky Sall en échec

Stratégie gagnante pour l’alliance d’opposition au Sénégal. Le camp présidentiel « Benno Bokk Yakaar » n’obtient qu’une majorité relative aux élections législatives. Une fois encore, une mécanique d’alliance vient de faire la démonstration de son efficacité face au pouvoir… 82 sièges de députés pour la majorité sortante au Sénégal, c’est 43 de moins qu’il y a cinq ans. À l’inverse, les coalitions d'opposition « Yewwi Askan Wi », menée entre autres par Ousmane Sonko, et « Wallu Sénégal », de l’ancien président Abdoulaye Wade, remportent respectivement 56 et 24 sièges, soit 80 au total pour cette alliance.



« Pour la première fois de son histoire, le parti au pouvoir n’obtient pas la majorité absolue », admet le quotidien EnQuête. Journal dakarois dans lequel un ancien ministre et proche collaborateur du président Macky Sall admet qu’il s’agit d’une « défaite ». Laquelle signe, dit-il, « la fin de l’illusion » d’un troisième mandat de Macky Sall.