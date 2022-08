Casamance : cinq choses à savoir sur l’accord entre Dakar et le MFDC - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Casamance : cinq choses à savoir sur l’accord entre Dakar et le MFDC Publié le vendredi 5 aout 2022 | Seneweb

© Autre presse par DR

Casamance : cinq choses à savoir sur l’accord entre Dakar et le MFDC

Tweet

L’Etat du Sénégal et les ailes politiques et rebelles unifiées du Mouvement se sont engagés pour le dépôt des armes dans le Sud du pays. Voici cinq choses à savoir sur ce protocole signé à Bissau, en Guinée-Bissau. Source : Les Echos de ce vendredi.

1. Les parties prenantes



Il s’agit d’abord de l’Etat du Sénégal, représenté par l’amiral Papa Farba Sarr, et les ailes politiques et rebelles unifiées du MFDC, avec à leur tête César Atoute Badiate. Il y a ensuite le Président de la Guinée-Bissau et président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embalo, et le représentant du centre Henry Dunant pour le dialogue humanitaire, comme facilitateur.



2. Les modalités



L’accord comporte deux séries de modalités. Il s’agira dans un premier temps, immédiatement, de s'entendre sur un processus de paix sécurisé et apaisé, de mettre en place une commission de travail sur les différentes thématiques ainsi qu’une commission mixte de supervision et de suivi du dépôt des armes. Dans un deuxième temps, d’ici au 1er octobre prochain, il faudra, notamment, sensibiliser les bases du MFDC sur les modalités du dépôt des armes, procéder à un recensement des bases et identifier les besoins sécuritaires et humanitaires, notamment.



3. Le négociateur de l’Etat



Il s’agit de l’amiral Papa Farba Sarr, coordonnateur du Comité ad hoc des négociations entre l’Etat du Sénégal et le MFDC. Il est le patron de la Délégation générale au Renseignement national (DGRN), un service créé en 2014, logé à la Présidence et qui chapeaute le renseignement intérieur et extérieur.



4. La marche vers l’accord de Bissau



L’accord signé hier, jeudi, en Guinée-Bissau, est le résultat d’un long processus. Il est l’aboutissement de nombreuses réunions antérieures entre les parties. «Cette rencontre a été précédée par d’autres à Toubacouta, à Tambacounda, à Banjul en Gambie, à Praia au Cabo Verde et à Bissau en Guinée-Bissau», informe l’amiral Papa Farba Sarr au micro de la RTS.



5. Le rôle de la Guinée-Bissau



L’accord entre l’Etat du Sénégal et le MFDC a été paraphé à Bissau, capitale de la Guinée-Bissau, sous les yeux du Président du pays, Umaro Sissoco Embalo, président en exercice de la CEDEAO. Conformément à la volonté des deux parties, la Guinée-Bissau sera la garante de l’accord. Elle avait accueilli le dernier round de négociations entre les parties au cours duquel, selon l’amiral Papa Farba Sarr, «l’Etat du Sénégal et le MFDC ont convenu de parachever ce processus».