Casamance: l'État du Sénégal et le MFDC signent à Bissau un Accord de paix et de dépôt des armes (officiel) Publié le vendredi 5 aout 2022 | aDakar.com

© Autre presse par Dr

L`État d Sénégal et le MFDC signent un Accord de paix à Bissau

Bissau, le 4 août 2022 - L`État du Sénégal et le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) ont signé à Bissau un Accord de paix et de dépôt des armes. Tweet

L'État du Sénégal et le Comité provisoire des ailes politiques et combattantes du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) ont procédé, ce jeudi 4 août 2022, à Bissau, à la signature d'un Accord de paix et de dépôt des armes, facilité par le président de la Guinée Bissau, Umaro Sissoko Embalo.



L'annonce de la signature de cet Accord destiné à implanter définitivement la paix dans la région naturelle de la Casamance a été faite par le président de la République, Macky Sall via son compte Twitter.



"Je salue l’Accord de paix et de dépôt des armes signé ce 4 août à Bissau entre le Sénégal et le Comité Provisoire des Ailes politiques et combattantes du MFDC", a annoncé le président sénégalais.



À travers l'accord de paix, le gouvernement du Sénégal et le MFDC réaffirment leur ferme volonté de parvenir à une résolution de la crise casamançaise, par des moyens pacifiques, tel que le dialogue qui continuera à être mené dans le strict respect des dispositions de la Constitution de la République du Sénégal.



Pour cet important pas franchi dans la quête de stabilité définitive en Casamance, le président Macky Sall n'a pas manqué de saluer la contribution de son homologue bissau-guinéen. "Je reste engagé pour la consolidation de la paix durable en Casamance. Je remercie le président Umaro Sissako Embalo pour sa médiation", a poursuivi le chef de l'État sénégalais.



Le conflit casamançais entre dans sa 40e année. Dans cette région du Sénégal, la rébellion qui avait éclaté à la fin de l'année 1982 n'avait pas réussi à trouver une solution définitive en dépit d'une accalmie notée depuis plusieurs années. Les nombreuses initiatives qui avaient été lancées en faveur de la paix n'avait pas porté les fruits espérés.



