UEMOA : Important accroissement des prix des produits importés - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique UEMOA : Important accroissement des prix des produits importés Publié le jeudi 4 aout 2022 | financialafrik.com

© Autre presse par DR

Le port de Dakar

Tweet

L’indice des prix des produits importés par les pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) s’est accru de 48,6% au mois de juin 2022 par rapport à son niveau de la même période de 2021, selon les données de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

Cet indice est en accélération par rapport à mai 2022 où il avait enregistré une hausse de 46,2%. Selon l’institut d’émission, les hausses les plus importantes sont notées au niveau du blé (+73,1%), du riz (+44,8%), des huiles (+39,6%) et du sucre (+24,2%).