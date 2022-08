Sénégal : WE ! Fund investit 250 millions FCFA dans Dialibatou - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Sénégal : WE ! Fund investit 250 millions FCFA dans Dialibatou Publié le jeudi 4 aout 2022 | financialafrik.com

© Autre presse par DR

Sénégal : WE ! Fund investit 250 millions FCFA dans Dialibatou

Tweet

Thiès, Sénégal le 4 aout 2022- WE! Fund (Women’s Economic Empowerment Fund), un fonds mis en place par FONSIS et UNCDF, investit dans Dialibatou Invest, une société spécialisée dans la torréfaction et la production de café moulu en sachets et capsules, commercialisé sous la marque Dialibatou Café Touba. L’accord d’investissement d’un montant de 250 millions de francs CFA a été signé ce jeudi 4 août 2022 à Thiès.



Cet investissement du WE! Fund permettra à la Société Dialibatou Invest d’étendre ses activités et réaliser son projet de développement.



Ledit projet consiste en l’augmentation des capacités de production de café à travers la construction d’une nouvelle unité de production au sein de la zone industrielle de Thiès.



« Les PME jouent un rôle majeur dans notre économie. Elles sont les principaux moteurs de croissance et de création d’emplois. Fort dE ce constat, le FONSIS et UNCDF ont mis sur pied WE! Fund, un fonds dédié à financer des projets à impact sur l’autonomisation économique des femmes » a déclaré le Président de WE! Fund, Babacar GNING.